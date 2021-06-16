Відомий український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, показав себе в ліфті

Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров, якого всі знають під псевдонімом MELOVIN, став досить відомим серед українців виконавцем і навіть брав участь у Нацвідборі на Євробачення. Зараз красень готується до" Atlas Weekend 2021", який пройде в Києві. Не забуває співак і про соціальні мережі, в яких ділиться цікавим контентом.

На новому фото, яке Костянтин опублікував в Instagram, можна побачити красеня в сорочці і штанях. В одній руці Бочаров тримав пляшку води і таблетки, а другий знімав себе на телефон.

"Доброго ранку", - написав Костянтин.

Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Ух ти, тепер це улюблена сорочка? Ошатний чорний залишився в шафі?", "А куди ми такі красиві в таку рань?", "Напевно не такий він і добрий ... Якщо вода і таблетки в руці", " Ох, бідолаха. Посмішку викликав, а такий замучений", "не дуже добре, вчора сходила погуляти і прокинулася з температурою", " Ой, Доброго ранку. Якраз поспішаю на іспит".



Нагадаємо, фаворит Андрія Данилка видав гірку правду про український шоубіз

Також Politeka писала, що фаворит Данилко MELOVIN розсекретив загальні плани з Тіною Кароль на липень

А ще Politeka писала, що Фаворит Данилко MELOVIN став копією» коханця " Лободи



