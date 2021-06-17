Переможниця шоу "Холостяк-10", українська гімнастка Даша Ульянова розповіла, чи робила ще якісь процедури для губ

Даша прославилася на "Холостяку" не тільки дивовижною розтяжкою професійної гімнастки, але ще і дуже пухкими губами, які зробила раніше у косметолога і не приховувала цього факту. Філери Даша колола за бажанням виправити недосконалість форми і розміру губ, тому тепер з ними нічого не робить.

У розділі Сторі в Instagram дівчина заговорила про те, як тепер доглядає за собою і чи буде колоти губи ще. Ця тема залишається однією з найбільш обговорюваних серед аудиторії Ульянової.

"Давайте ще раз поясню всім! Губи я підколювала зовсім трохи 1,5 роки тому! Півтора року! Зараз я взагалі не ходжу до косметолога, ніяких маніпуляцій не роблю. Це дійсно так. Шкіра в такому стані завдяки харчуванню і домашньому догляду. І відповідаючи на ваше запитання: губи не розчиняла " - розповіла Даша.

Раніше на своїй сторінці в Instagram красуня, яка після фіналу шоу швидко розійшлася з його головним героєм Максом Михайлюком, показала себе в незвичному вигляді.

Як пояснила сама Даша, вона побувала у стоматолога, де їй зробили місцеву анестезію. Через це у дівчини оніміла верхня губа, що призвело до комічного ефекту, коли Ульянова намагалася розмовляти або посміхатися.

Гімнастка зняла себе на відео, сидячи за столиком в кафе. Вона зі сміхом показала, як виглядає після процедури з нерухомою верхньою губою. Ситуація ускладнювалася тим, що раніше Даша вдавалася до допомоги ін'єкцій, щоб зробити свої губи більш пухкими. Через їх розмір побічний ефект анестезії був ще більш помітний.

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