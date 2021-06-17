На Донеччині мати відмовилася від дитини і залишила його в покинутій будівлі
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
До медиків звернулася жінка, яка виявила дитину.
За її словами, вона збирала черешню неподалік і почула дитячий плач, а, підійшовши ближче, побачила загорнуте в ганчір'я немовля з пуповиною.
Також вона повідомила, що забрала і нагодувала дитину, а потім викликала лікарів.
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Як виявилося мамою дитини була сама заявниця. Правоохоронці з'ясували, що жінка намагалася видати свою дитину за чужу.
"Жінка пояснила, що народила дитину 14 червня у себе вдома і дбала про хлопчика. Але зрозуміла, що через скрутну ситуацію не може доглядати за дитиною, оскільки вона вже самостійно виховує двох дітей", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми розповідали, що в Бердянську знайшли маленьких дітей посеред вулиці.
До правоохоронця звернулася випадкова перехожа, яка помітила дітей.
Малюки були майже роздягнені, босі і голодні.
Як виявилося, мати двох хлопчиків пила, поки вони розгулювали вулицями міста.
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