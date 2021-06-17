Раніше потрібно було думати

На Донеччині мати відмовилася від дитини і залишила його в покинутій будівлі

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

До медиків звернулася жінка, яка виявила дитину.

За її словами, вона збирала черешню неподалік і почула дитячий плач, а, підійшовши ближче, побачила загорнуте в ганчір'я немовля з пуповиною.

Також вона повідомила, що забрала і нагодувала дитину, а потім викликала лікарів.

Як виявилося мамою дитини була сама заявниця. Правоохоронці з'ясували, що жінка намагалася видати свою дитину за чужу.

"Жінка пояснила, що народила дитину 14 червня у себе вдома і дбала про хлопчика. Але зрозуміла, що через скрутну ситуацію не може доглядати за дитиною, оскільки вона вже самостійно виховує двох дітей", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, що в Бердянську знайшли маленьких дітей посеред вулиці.

До правоохоронця звернулася випадкова перехожа, яка помітила дітей.

Малюки були майже роздягнені, босі і голодні.

Як виявилося, мати двох хлопчиків пила, поки вони розгулювали вулицями міста.

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