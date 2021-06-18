Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, звернулася до шанувальників

Після 15 років роботи в популярному колективі "НеАнгели", Слава зайнялася розвитком сольної кар'єри, пише Politeka.net. Артистка вже випустила два кліпи і продовжує роботу.

Цього разу зірка розмістила в своєму Instagram фото, зроблені в студії звукозапису. Співачка позувала біля мікрофона, надівши навушники.

У пості артистка зізналася, що їй потрібна термінова допомога від шанувальників після розпаду групи. Слава хоче зробити репертуар, який сподобався б її шанувальникам.

"Важливе соціологічне опитування: які пісні подобаються більше вам? Плакати або радіти?

Зробіть добру справу, напишіть ваші уподобання і допоможіть артистці визначитися з репертуаром 🤣 плюсик в карму гарантований + 💙", - написала співачка.

Публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Слава у вас такий голос, що всі пісні звучать класно по своєму в будь-якому жанрі)))🔥🔥🔥🔥", "такі як " Слава Богу"🔥", " Слава, та звичайно, веселі, скільки вже можна плакати, на фіг це треба, відплакали вже своє😂", "80/20 радість і трошки поплакати вголос.... І про тебе я напишу гарний роман, Сергійко...", "Подобаються іронічні:) як Слава богу, тому що це максимально ви", "останній хіт «Слава Богу» взагалі 🔥. Слухаю на повторі 😂

Але і лірика заходить)) під настрій ! Тому має бути присутнім ВСЕ)😘".

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