Співачка Злата Огневич, яка стала наступною "Холостячкою", влаштувала пікантну фотосесію на пляжі

Як відомо, нещодавно стартували зйомки "Холостячки 2". Перший ефір, в якому головна героїня знайомиться з майбутніми претендентами на своє серце, вже благополучно відзняли. 35-річна Огневич з'явилася в цьому випуску в ефектній міні-сукні з золотистою вишивкою, показавши відразу всі свої "козирі", але при цьому залишивши простір для фантазій.

В своєму новому пості, поки йдуть роботи над проєктом, Злата раптом звернулася до "дівчат", заговоривши про здоровий егоїзм і любов до себе, передає Politeka.net.

Пост красуня супроводила яскравими фото, приміривши перед зйомками в "Холостячws" весільний наряд. Так, Огневич позувала в білій сукні з розрізом від стегна, що ідеально підкреслила струнку фігуру з усіма округлостями й вигинами. Доповнивши наряд фатою на одному з кадрів, вийшов вельми інтригуючий весільний ансамбль.

Ще на деяких знімках Огневич позувала в блакитній міні-сукні з V-подібним вирізом в зоні декольте та призібраним низом.

"Пост про любов до себе, дівчатка 🦋 🦋 🦋 кілька тижнів тому, я відкрила для себе бренд вечірніх і весільних суконь 🤍 я вибирала нові образи для кліпу і зйомок і побувала в салоні. Бачила, як трепетно і з любов'ю стилісти ставляться до кожної сукні. Як уважно вони підбирають сукні всім гостям без винятку. І на зйомках я відчувала себе вільною, щасливою і неймовірно красивою 💋 ... це сукні, в яких дівчина насамперед відчує себе собою", - йдеться в підписі.

Користувачі засипали співачку компліментами:

"Злата, ваша краса, ваші образи неземні!!! 😍Дух захоплює!!!"

"Божественно 😍😍"

"Красуня не те слово 🔥❤️😍"

"Фотографії супер!!!"

"Ух ти! Яка ви принцеса, Злата!"

"Неземна😍😍🔥❤️"

"Шикарне плаття Zlata, неймовірно красиво виглядаєте 🙏 😘"

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