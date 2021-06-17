У Мелітополі жінка отримала травми під час збору черешні

Валентина Миколаївна на зборі ягоди працює вже понад 30 років, але подібне з нею сталося вперше.

"Вранці вийшли на роботу, рвали, як зазвичай, а в обід пішов дощ. Ми всі трохи підмокли, але одяглися і розійшлися по домівках. Вдома я прийняла душ, і нічого не віщувало біди. Вночі прокинулася з відчуттям, що мої руки, шию, ступні зверху хтось обтер скловатою", - поділилася жінка в коментарі "MV".

За її словами, все тіло опухло, почервоніло, свербіло і пекло.

Після звернення до лікаря з'ясувалося, що так у неї проявлявся або хімічний опік, або алергічна реакція на хімію.

Судячи з усього, черешню обробляли хімікатами.



Звертатися Валентина Миколаївна до господаря садів не захотіла, оскільки не повірила, що з цього могло щось вийти.

Раніше в Одесі дівчина показувала на вулиці фаєр-шоу, але щось пішло не так.

Під час виступу вона випадково підпалила себе. Даний інцидент трапився біля фонтану на вулиці Кримській.

Вогонь миттєво охопив волосся і обличчя дівчини. Погасити полум'я довелося товаришеві постраждалої, він зробив це дуже швидко. Але все ж, за словами очевидців, дівчина отримала серйозні опіки.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові, під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 88-річного власника будинку.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі, вогонь швидко поширювався і погубив людей всередині.