27-річна дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка народила первістка, показала свою фігуру

Катерина звикла постійно показувати всі кадри зі свого життя, розповідати про своє самопочуття і робитися будь-якими фото протягом дня. Всього три дні тому дівчина народила сина, проте вже активно показує кадри, як відновлюється і чим займається.

Тепер Катерина розповідає про свій день з дитиною і про те, як справляється зі статусом мами. При цьому дівчина не боїться розповідати про суто особисте і своє здоров'я:

«У мене прибуло дуже багато молока. Виявляється, це ті ще муки. Груди кам'яна і болить. Як з цим справлятися, якщо що, знаю".

Катерина не забула показати і фігуру після пологів. У білому домашньому халаті дівчина продемонструвала себе зі спадаючим животом:»дуже незвично без живота".

Відповідаючи на питання шанувальників Репяхова також згадала, на кого схожий новонароджений син. За її словами, звичайно ж, на батька.

Репяхова народила дитину 15 травня о 2.40 в одному з приватних столичних пологових будинків. Хлопчик з'явився з вагою 3.4 кг і зростом 53см. його назвали Михайлом. Дружина артиста активно ділилася з фоловерами подробицями і показувала кадри з пологового будинку.

Вранці 16 травня радісна дівчина записала короткий сторіс. На якому посміхалася і повідомила, що до п'ятої години ранку майже не спала.

Але потім її стан різко погіршився. Катю поклали під крапельницю. Пізніше дівчина розповіла, що у неї загострився цистит після пологів (від цього захворювання вона страждала кілька років).

Зараз Катя почувається вже краще. "Сьогодні мені набагато краще. Я вже просто людина", - зазначила вона.

Нагадавши, Дружина Віктора Павлика розповіла про хворобу, яка вбила її після пологів: "для мене це найстрашніше..."

Як повідомляла Politeka, стан дружини Віктора Павлика різко погіршився після пологів: під крапельницею.

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