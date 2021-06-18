Українцям доведеться платити не тільки за спожитий газ і утримання інфраструктури, буде ще й третя платіжка

Прийнятий і вже підписаний законопроект про те, що комунальники можуть стягувати зі споживачів, які живуть у багатоквартирних будинках, плату за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, передає Обозреватель.

Так, третя платіжка за газ буде з'являтися тоді, коли в цьому виникне необхідність, наприклад, трапиться аварійна ситуація, яку потрібно буде усунути. А це може статися в будь-який момент, за словами керівника Асоціації професійних управителів нерухомості Андрія Никончука.

Що стосується вартості цієї послуги, поки не ясно - Кабмін повинен встановити "межу".

"Можу припустити, що якщо мешканці багатоквартирних будинків за розподіл платять залежно від обсягу газу, який вони спожили за попередній рік. Можливо, обслуговування мереж - це також буде формульна складова. Тому що, будинок на будинок не схожий, мережі на мережі не схожі. Єдина цифра, до якої можна прив'язатися, це обсяг, які проходить по цих мережах", - прокоментував експерт.

Також Никончук додав, що споживачі, якщо їх не влаштує якість послуги, мають право вибрати іншу компанію з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Нагадаємо, з січня 2021 року українці отримують по дві платіжки за газ. Одна квитанція - за фактично спожитий газ, інша - за його транспортування. Вартість цієї доставки обчислюється для кожного споживача окремо.

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