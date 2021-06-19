Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана поділилася своєю радістю

18 липня в родині Сніжани та Сергія свято – їхньому синові виповнюється два роки. Як передає Politeka.net, дружина музиканта привітала дитину на своїй сторінці в Instagram, а також поділилася одкровеннями.

"2 роки тому до нас прилетів Єлисей Сергійович Бабкін👶 він чекав 4 роки! Періодично снився. Снився в різному віці і саме такий!💙 У моєму крайньому сні, перед вагітністю, відбувся у нас з ним коротенький діалог:

- Ти хто?

- Я Твій!

- Як тебе звати?

- Єлисей!» ,- поділилася Сніжана.

За її словами, далі все сталося дуже швидко.

«Весь. Чекати я більше не могла і він не міг. Вийшов відразу, з першого разу😉 по відчуттях - як пробка з шампанського-Бах і дві смужки. Я відразу сказала - Це мій Єлисей! Багато говорили-Хто?)) як звуть?)) звідки ти знаєш?)) Але я-то знаю😉», - зазначила дружина музиканта.

Сніжана називає дитину "своїм мудрим учителем".

"Всю вагітність я медитувала. Народжувала-медитувала. Годувала-медитувала. З його приходом багато в мені змінилося. Я стала усвідомленіше, я розширилася (такі У мене відчуття). Дякую тобі, Мій рідний, що вибрав нас!!! Продовжуй вчити! Я буду вбирати!🙏 З Новим Роком, ЄС!!!» - написала дружина Бабкіна.

Відзначимо, у Сніжани також у неї є дочка від Бабкіна і син від першого шлюбу. У Сергія також є син від попереднього шлюбу.

Сергій і Сніжана разом 11 років.

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