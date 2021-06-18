Відома співачка Віра Брежнєва показала незвичайне фото і представила нову пісню

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Віра Брежнєва, яка починала кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка порадувала своїх фанатів незвичайним колажем і похвалилася випуском нового треку "Рожевий дим".

На колажі віру можна побачити в незвичайному образі, вона просто вражає своїм молодим виглядом, але ж співачці вже 39 років. Перед камерою красуня з'явилася в пишному ніжно-рожевому вбранні, але видно лише його частину. Сукня оголила витончені плечі артистки, підкреслюючи декольте. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж, вона загадково дивиться в камеру.

У підписі до кадру Брежнєва написала: "По-перше, це красиво! По-друге, це той випадок, коли #Попкорн @applemusic починається з треку #Рожевийдим, а значить ранок почався ідеально. Настрій - п'ятниця. Слухаємо, співаємо і танцюємо і разом. Посилання на плей-лист в сторіс". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію зірки: "Ви дуже красива", "Це найкраща пісня цього літа", "Клас! У світі стало на одну прекрасну пісню більше", "Красуня", "Спасибі за пісню. Захоплююся тобою", "Нереальна", "Найшикарніша співачка", "Ви приголомшливо виглядаєте, молоденька зовсім", "Рожевий точно в тренді буде!", "Ніжна чарівність".

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