Раніше ми повідомляли, що на Львівщині виявили сім'ю, яка жила в жахливих умовах.

До правоохоронців звернулися місцеві жителі, які почули плач дітей та крики дорослих.

Прибувши на місце, поліцейські були вражені побаченим: антисанітарія в будинку, безлад і мухи скрізь (включаючи на їжі). У будинку було двоє дітей віком 10 місяців та 2 роки, їх 19-річна мати та 24-річний тато з ознаками сп'яніння та хвора бабуся.