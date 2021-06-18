У Запорізькій області маленька дитина жила в неналежних умовах
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Служби у справах дітей Мелітопольської міської ради.
Фахівці служби у справах дітей виїхали за адресою після анонімної заяви.

"Виявлено дитину 8 років, яка перебувала на території міста у супроводі двох дорослих людей, з їх слів батьків дитини, які вже близько тижня перебували під відкритим небом. Документів, які б підтвердили особу малолітньої дитини немає за місцем знаходження", - йдеться в повідомленні.

Дитину негайно доставили до лікувального закладу для медичного огляду та необхідного лікування.
Раніше ми повідомляли, що на Львівщині виявили сім'ю, яка жила в жахливих умовах.
До правоохоронців звернулися місцеві жителі, які почули плач дітей та крики дорослих.
Прибувши на місце, поліцейські були вражені побаченим: антисанітарія в будинку, безлад і мухи скрізь (включаючи на їжі). У будинку було двоє дітей віком 10 місяців та 2 роки, їх 19-річна мати та 24-річний тато з ознаками сп'яніння та хвора бабуся.

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