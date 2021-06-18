Вулиці, будинки та подвір'я, а також міськлікарня - підтоплені. Прилеглі до Ялти населені пункти також постраждали від негоди - в цілому більше 300 домоволодінь.

Так, через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

Як передає Politeka.net , відповідні кадри публікують очевидці в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Окупована Ялта пішла під воду через рясні дощі

У місті вже почали організовувати мобільні бригади для ліквідації наслідків стихії.

Також існує небезпека підтоплення "Крименерго". Якщо це станеться, то майже все місто залишиться без енергопостачання.

Крім того, в мережі вже повідомляють, що з затоплених районів Ялти почалася евакуація.