Окупована Ялта пішла під воду через рясні дощі

Як передає Politeka.net, відповідні кадри публікують очевидці в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

Вулиці, будинки та подвір'я, а також міськлікарня - підтоплені. Прилеглі до Ялти населені пункти також постраждали від негоди - в цілому більше 300 домоволодінь.

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У місті вже почали організовувати мобільні бригади для ліквідації наслідків стихії.

Також існує небезпека підтоплення "Крименерго". Якщо це станеться, то майже все місто залишиться без енергопостачання.
Крім того, в мережі вже повідомляють, що з затоплених районів Ялти почалася евакуація.