Окупована Ялта пішла під воду через рясні дощі
Як передає Politeka.net, відповідні кадри публікують очевидці в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.
Вулиці, будинки та подвір'я, а також міськлікарня - підтоплені. Прилеглі до Ялти населені пункти також постраждали від негоди - в цілому більше 300 домоволодінь.
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