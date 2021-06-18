У столичному метро сталася пожежа

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Інцидент трапився на станції метро "Золоті ворота".

"Техніка пожежогасіння в столичній підземці просто вражає", - йдеться в підписі відео.

На опублікованих кадрах видно, що після повідомленні про загоряння, працівники підземки не розгубилися і ліквідували вогнище вогню за допомогою швабри та ганчірки.

України в мережі були шоковані побаченим, а деякі захопилися діями працівника метрополітену.

"Прибиральник вчинив правильно, приступив до гасіння всіма доступними засобами, не розгубився. До метрополітену звичайно є питання", "згоріло мільйона на два, треба більше швабр - точно ціну до 20 грн піднімуть", "О, смолоскипне освітлення?", "Працівник метро - красава, не розгубився в такій ситуації", - писали в коментарях під відео.

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