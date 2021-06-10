Под Киевом вблизи села Дружня Бучанского района обнаружили восемь авиабомб
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.
Спасателям поступило сообщение о нахождении взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в лесу.
Сотрудники ГСЧС установили, что взрывоопасными предметами являются восемь авиационных бомб времен Второй мировой войны.
Кроме того, спасатели призывают всех граждан быть особенно осторожными и строго соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
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