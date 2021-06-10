Под Киевом вблизи села Дружня Бучанского района обнаружили восемь авиабомб

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Спасателям поступило сообщение о нахождении взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в лесу.

Сотрудники ГСЧС установили, что взрывоопасными предметами являются восемь авиационных бомб времен Второй мировой войны.

Кроме того, спасатели призывают всех граждан быть особенно осторожными и строго соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

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Так, на Бородянщину свозят отходы, а именно помет и измельченные туши кур.

Тушки лежат на площади около двух гектаров, в 100 метрах от поля расположены дома - вонь выедает глаза жителям.

Житель Бородянки Леонид Михайличенко рассказал, что раньше здесь был летний лагерь отдыха, площадью в 17 гектаров.

"Был свежий воздух, в сейчас его отравили", - говорит Леонид.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

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