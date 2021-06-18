В столичном метро произошел пожар
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент случился на станции метро "Золотые ворота".
Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает", - говорится в подписи видео.
На опубликованных кадрах видно, что после сообщении о возгорании, работники подземки не растерялись и ликвидировали очаг огня с помощью швабры и тряпки.
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
Шквалы, молнии и град с орех: украинцы оказались в плену стихии, видео непогоды
Украину накроет трехдневная магнитная буря: названа дата самого сильного удара
ДТП на киевской трассе: грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем
Мощные взрывы прогремели на АЗС, есть первые данные о раненых: кадры ЧП в России
Украины в сети были шокированы увиденным, а некоторые восхитились действиями работника метрополитена.
"Уборщик поступил правильно, приступил к тушению всеми доступными средствами, не растерялся. К метрополитену конечно есть вопросы", "Сгорело миллиона на два, надо больше швабр - точно цену до 20 грн подымут", "О, факельное освещение?", "Работник метро красава, не растерялся в такой ситуации", - писали в комментариях под видео.
Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники
Как сообщала Politeka ранее, восемь авиабомб времен Второй мировой обнаружили под Киевом: спасатели сделали предупреждение
Кроме того Politeka писала, о том, что мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места