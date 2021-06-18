В столичном метро произошел пожар

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Инцидент случился на станции метро "Золотые ворота".

Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает", - говорится в подписи видео.

На опубликованных кадрах видно, что после сообщении о возгорании, работники подземки не растерялись и ликвидировали очаг огня с помощью швабры и тряпки.

Украины в сети были шокированы увиденным, а некоторые восхитились действиями работника метрополитена.

"Уборщик поступил правильно, приступил к тушению всеми доступными средствами, не растерялся. К метрополитену конечно есть вопросы", "Сгорело миллиона на два, надо больше швабр - точно цену до 20 грн подымут", "О, факельное освещение?", "Работник метро красава, не растерялся в такой ситуации", - писали в комментариях под видео.

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