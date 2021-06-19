Актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала незвичайне чорно - біле фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, учасниця "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася незвичайним кадром з нової фотосесії, на якому показала обличчя зблизька.

На новій чорно-білій фотографії Ірина відображена, мабуть, просто неба, стоячи на вітрі. Перед камерою красуня з'явилася в чорній блузі на ґудзиках, її волосся зібране в недбалу зачіску і трохи розпатлане, а на обличчі яскравий макіяж. Вона доклала руки до скронь і знедолено дивиться кудись вдалину, трохи відкривши рот, такій красі можна тільки позаздрити.

У підписі до фотографії Сопонару написала англійською: "Зупини момент". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото Ірини, засинаючи її компліментами в коментарях: "Красуня", "Ірина, обожнюю вас", "Вогонь", "Люблю", "Вау", "Яка ви красива", "Приїжджай в гості", "Іра, ти найкраща", "Ірина, пам'ятаєш мене? Ми з тобою кілька днів тому фотографувалися класом. Ти ще на зйомки спізнювалася", "Яка красуня", "Класне фото", - пишуть в коментарях.

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