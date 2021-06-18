Відома співачка Анастасія Приходько показала в соцмережі фото себе вагітної і викликала бурхливу дискусію

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, але все вирішила показати шанувальникам в Instagram яскраві фото з того часу, коли була вагітна. Цього разу зірка знову виклала знімок, на якому позує вагітною, а в підписі до нього торкнулася важливу соціальну тему.

На знімку, який показала Настя, вона позує в простій чорній сукні, яка обтягнула її вагітну фігуру, підкреслюючи декольте. Також цей наряд оголив її численні татуювання, і саме це викликало дискусію в мережі. Виявилося, що під попередньому подібним фото в цьому ж образі зірку розкритикували за тату і заявили, що вона негідні бути матір'ю. Звичайно ж, такий коментар сильно обурив зірку, і вона чітко пояснила свою позицію в наступному пості, а також показала інші приклади материнства жінок з незвичайною зовнішністю.

"Я думала буде гірше. Гортайте далі і зрозумієте про що я. після коментаря цієї особи, що моє тіло «фу», або я «фу», не зовсім зрозуміло. Але, з дуже чітким посилом👉 що я жах-матуся. Я вирішила зробити експеримент в сторіс - запропонувати вибрати вам, хто на фото не заслуговує бути мамою", - написала Приходько і показала знімки жінок з хворобами, обгорілим тілом і пірсингами.

"Бути матір'ю - справжнє таїнство і для будь-якої дитини, його мама найкраща, найкрасивіша, найрідніша і най-най тому, що вона його МАМА!",- підсумувала Анастасія.

Нагадаємо, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "Чим не досягнення?".

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