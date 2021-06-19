Співачка Світлана Лобода станцювала біля вертольота

Артистка часто записує відео, в яких ефектно дефілює в різних нарядах, повідомляє Politeka.net. Цього разу Світлана в короткому білому топі й в джинсовому костюмі продемонструвала свої вигини, виходячи з вертольота. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Форми красуні ледь утримувала тонка тканина, а в результаті довжини топіка оголилася тонка талія і плоский живіт.

Завершили образ Світлани різні аксесуари.

У такому вигляді зірка вийшла з вертольота і станцювала.

"Вже складно орієнтуюся в якому я місті...але продовжую танцювати 😃 🤩 🤩 а ти танцюєш?

п'ятниця ж 😃", - написала співачка.

Публікація зібрала майже 600 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Дивлюся 50 разів", " Туреччина 🇹 🇷 😂прапор на вертольоті🤗", "під ваші пісні, якщо тільки😉 💃", "дивлячись на вас, теж заряджаєшся позитивом", "найкрутіший трек цього року!", "Чоловіка мало не збили 😂 розійшлися ))", "Аж самій захотілося встати , потанцювати 💞💃🌈", "Ви Богиня 😍❤️ люблю вас ❤️🔥👏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👏👏👏", "Ми будемо танцювати, якщо ви скажете дату виходу нового треку)))😏😂", "Ви дуже прекрасна🥰", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Світлана Лобода народилася 18 жовтня 1982 року в Києві. З ранніх років майбутня зірка займалася музикою. Світлана брала участь в різних колективах, але сольна кар'єра її притягувала більше.

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