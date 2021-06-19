В Харків зрісши кількість постраждалих через масове отруєння

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті ДСНС у щоденному зведенні.



Ще 16 червня люди почали звертатися до медиків зі скаргами на погане самопочуття. Хворі пов'язували свій стан з вживанням готових страв в одному з місцевих ресторанів.



Так, станом на ранок, 19 червня, госпіталізовано вже 67 осіб, 14 з них - діти.

Також ми повідомляли, що в Одеській області сталося масове отруєння людей.

У Болграді чотири людини отруїлися шаурмою і заразилися сальмонельозом. Серед хворих є двоє дітей.

Всі постраждалі були госпіталізовані в місцеву лікарню.

До слова, в Одеській області блискавка влучила в електролічильник: почалася пожежа, кадри

Також Politeka повідомляла, як одесит вийшов з дому на роботу і зник: дружина і друзі Василя просять допомогти.



