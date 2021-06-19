В Харків зрісши кількість постраждалих через масове отруєння
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті ДСНС у щоденному зведенні.
Ще 16 червня люди почали звертатися до медиків зі скаргами на погане самопочуття. Хворі пов'язували свій стан з вживанням готових страв в одному з місцевих ресторанів.
Так, станом на ранок, 19 червня, госпіталізовано вже 67 осіб, 14 з них - діти.
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У Болграді чотири людини отруїлися шаурмою і заразилися сальмонельозом. Серед хворих є двоє дітей.
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Всі постраждалі були госпіталізовані в місцеву лікарню.
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