Трагедія вразила багатьох українців, які не можуть повірити в те, що трапилося

Український блогер, письменник і військовий медик Святослав Волков, відомий під псевдонімом "Горький Лук", помер від хвороби.

Про сумну подію написав у Facebook колишній народний депутат, його друг Борислав Береза. Попередньо відомо, що причиною смерті стала відмова нирок.

"Ти пішов у кращий зі світів, друже. Мені буде тебе сильно не вистачати. Ми більше не зможемо поїхати в Дніпро на Блогерфест, більше не будемо дуркувати і більше ти не порадуєш своїми текстами шанувальників. До біса боляче", - написав Борислав Береза в мережі.

Волков був киянином, з 2014 року вів сатиричний блог на політичну тематику, де висміював так званий "русский мир". У 2015 році вийшла його перша книга. За освітою був філологом, викладав у школі. Після початку війни на Донбасі отримав також досвід фронтового медика.

Користувачі Мережі не можуть повірити в трагедію. Вони висловлюють слова підтримки і співчуття рідним і близьким Волкова: "Не віриться. Дуже шкода. Постійно його читали. Йдуть кращі. Боляче це усвідомити. Царство Небесне", "Слів немає...", "Як боляче...", "Скількох людей врятував. Нас захистив. Сумно".

Нагадаємо, страшна хвороба забрала життя українки, без мами залишилося три дівчинки.

Як повідомляла Politeka, трагічно обірвалося життя перспективної української дизайнерки, їй було всього 36.

Також Politeka писала, що не стало видатної українки, колеги та рідні не знаходять собі місця.