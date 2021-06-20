Виконавець Макс Барських здивував шанувальників яскравим відео зі свого концерту

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Макс Барських, який нещодавно показав відео зі свого концерту в елітному нічному клубі, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу гарячий красень і улюбленець дівчат виклав на своїй сторінці чарівне відео зі свого виступу в білоруському Мінську, куди відправився напередодні.

Як видно, ролик був знятий в момент, коли Макс виступав на сцені під супровід фанатів з ліхтариками в руках. За словами артиста, це його улюблений момент на концертах, коли люди дістають телефони, і він співає серед сотень мерехтливих вогників. Як видно, на сцену Виконавець вийшов у чорних шкіряних штанях і з голим торсом, що виглядає досить ефектно.

У підписі до публікації Барських написав: "Немає нічого, що може принести мені більший адреналін, велику радість... чим ці моменти! Спасибі, мої друзі, спасибі кожному серцю з тисяч в цьому океані любові". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове відео виконавця, засинаючи його компліментами в коментарях. "Який же ти космічний, з космічною музикою", "Спасибі за неймовірні емоції", "Це було неймовірно", "Це був космос", "Я в шоці", "Макс, ти – суцільна насолода", "Було супер", - пишуть фанати.

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