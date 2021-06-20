Пішла з життя молода українська спортсменка, яка подавала великі надії

У суботу, 19 червня, в ДТП загинула Катерина Долган – 21 річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України.

Про це повідомила керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова у своєму Facebook.

"Ще два дні вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій. Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю - "Та,що біжить по Сонцю". Легкого бігу тобі у вічність, дівчинка", - написала Вєтрова.

Катерина Долган була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики, призером численних змагань та чемпіонатів України.

9 вересня 2020 року дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. У цей день Катерина Долган пробігла за 5 годин 51 км без перерви на відпочинок.

Українці в коментарях не можу тповерить в цю сумну звістку. Вони висловлюють слова співчуття рідним Катерини: "Нехай Господь полегшить страждання рідним", "Як сумно. Тільки жити... Але вона біжить вже по іншій доріжці", "Це дуже велике горе, втрата дитини. Співчуваю рідним і близьким", "Ну і як змусити себе повірити, що Катя більше ніколи нічого не скаже...", "Вона ж була ще дитиною. Чому так сталося? Хто винен? Прийміть щирі співчуття!".

Нагадаємо, страшна хвороба забрала життя українки, без мами залишилося три дівчинки.

Як повідомляла Politeka, трагічно обірвалося життя перспективної української дизайнерки, їй було всього 36.

Також Politeka писала, що не стало видатної українки, колеги та рідні не знаходять собі місця.