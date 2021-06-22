Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова показала, як святкує свій день народження

Даша Ульянова з Кривого Рогу була однією з найяскравіших учасниць 10 сезону шоу "Холостяк" на каналі СТБ. І хоча по завершенню проекту відносини з Максом Михайлюком у неї не склалися, дівчина завоювала любов великої аудиторії. Даша активно веде Instagram, радуючи шанувальників новими кадрами.

«З днем народження мене», - коротко написала вона в новому пості, повідомляти Politeka.net

Даша Ульянова показала фото, на якому зображена, сидячи в халатику на посипаній пелюстками червоних троянд ліжку. При цьому на передній план потрапили стрункі ноги гімнастки. В руках вона тримає величезний букет півоній.

Фолловери активно вітають дівчину з днем народження.

"Дашуля, вітаю з днюшкою! Будь кохана і щаслива», «красуня, з твоїм днем) будь здорова і щаслива. А все інше не так важливо...😍 😍 😍 ", "Яка красива і щаслива», «з днем народження! Нехай в твоє життя приходить все найкраще. Бажаю міцного здоров'я, жіночого щастя і всього найкращого», «Днем народження, лялька ❤ Будь такою ж відкритою, доброю і шикарною дівчиною, приклад для багатьох, ти правда дуже шикарна ❤ дякую Тобі за гарний настрій, будь щаслива», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, переможницю " Холостяка "підловили в обіймах Олега Кензова в ресторані в центрі Києва:" все було...".

Як повідомляла Politeka, схудла Ульянова з " Холостяка "в коротенькій сукні спантеличила зовнішністю:" не може бути такою великою...".

Також Politeka писала, що Ульянова з " Холостяка "різко схудла і вразила зовнішністю:"навіщо так псувати себе".