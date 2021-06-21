Відома співачка Таїсія Повалій показала шанувальникам яскраве фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Таїсія Повалій, яка оскандалилася своєю втечею в Росію після революції в Україні, схоже, повернулася додому до Києва. У своєму мікроблозі в Instagram 56-річна співачка час від часу викладає свіжі фото з української столиці. Так, цього разу артистка поділилася яскравим знімком з прогулянки у квітучому саду, на якому з'явилася в дивовижному образі з "новим" обличчям.

Як видно, на новому фото Таїсія відображена, стоячи біля пишного квітучого куща червоних троянд. На прогулянку вона вийшла в цікавому просторому платті з флористичним візерунком, яке візуально стрункішою її фігуру. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі крім слідів пластичних втручань видно легкий макіяж і милу посмішку.

У підписі до фотографії Повалій написала: "У нас сьогодні +34!". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Яка тепла фотографія! Шикарні троянди, розкішна Таїсія", "Ви наша найкрасивіша троянда! Нехай посмішка не сходить з вашого обличчя!", "Так приємно бачити тебе красивою, щасливою і наповненим життям", "Ви наша розкішна літня лялечка, відпад!", "Шикарна, головна троянда", "Прекрасна!", "Таїсія в шикарних трояндах!".

Нагадаємо, 56-річна Повалій з безглуздим макіяжем вирушила за покупками в Києві: "Потрібно менше їсти, більше рухатися".

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