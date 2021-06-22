На опублікованих кадрах видно, що Кобзаря розфарбували в російський триколор.

За попередньою інформацією, інцидент стався в ніч на понеділок 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія - Росія.

"Звертаємося до правоохоронних органів Данії почати негайне розслідування і покарати винних. Недругам України нагадуємо в черговий раз: "Крим – це Україна", а український дух не зламати", - йдеться в повідомленні.