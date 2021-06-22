У Данії осквернили пам'ятник Тарасу Шевченку
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці українського посольства в Данії.
За попередньою інформацією, інцидент стався в ніч на понеділок 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія - Росія.
На опублікованих кадрах видно, що Кобзаря розфарбували в російський триколор.
"Звертаємося до правоохоронних органів Данії почати негайне розслідування і покарати винних. Недругам України нагадуємо в черговий раз: "Крим – це Україна", а український дух не зламати", - йдеться в повідомленні.
У мережі такий вчинок вандалів засудили.
"Це взагалі якась дикість! Просто немає слів", "щоб йому руки відсохли", - писали в коментарях під постом.
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