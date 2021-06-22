Курортний сезон почався відносно недавно, але відпочиваючі вже зіткнулися з проблемою наявності на пляжах морських бліх. Хто це такі і чим вони небезпечні
Так, в Азовському морі активізувалися бокоплави - м'ясоїдні ракоподібні величиною 0,5-25 сантиметрів, тіло яких в більшості сплюснуто з боків, коричневого кольору. Вони зустрічаються в морях і океанах по всьому світу. Свою другу назву, "морські блохи", отримали через здатність стрибати.
Минулого року відпочиваючі стикалися з бокоплавами в Кирилівці, а цього року перші повідомлення про них з'явилися в Бердянську (обидва курорти в Запорізькій області).
Про бліх повідомив на своєму YouTube-каналі блогер Євген Панюта. Днями він відвідав пляж, який розташований недалеко від лікувального санаторію "Бердянськ", поруч з озером Красне. Туристам на цьому пляжі не дають спокою морські блохи, укуси яких здатні викликати свербіж, почервоніння та алергічну реакцію.
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За словами пляжників, спочатку здається, що до тіла прилипли водорості. Однак, це не так. Скупавшись у морі, люди скаржаться на укуси, подібні комариним. Через деякий час вони збільшуються до червоних плям на шкірі.
Що робити, якщо вкусили морські блохи і чи можна їх якось "відлякати", раніше розповідав заступник головного лікаря КУ "ЦПМСД № 2" в місті Мелітополь Запорізької області Іван Пашко.
За його словами, укуси бокоплавів часто викликають алергічну реакцію, особливо у дітей з ніжною шкірою.
"Щоб уникнути ускладнень після укусу, потрібно прийняти антигістамінні препарати і сорбенти. Якщо від укусу у вас з'явилися такі симптоми, як запаморочення, падіння тиску, то в такому випадку необхідна госпіталізація і медична допомога. Щоб зменшити ймовірність укусу, потрібно нанести крем від засмаги або будь протиопіковий з маслянистим вмістом. Це послужить своєрідним бар'єром. Також після того, як купуєтеся в морі, необхідно відразу обтерти шкіру рушником, щоб прибрати з шкіри ракоподібних, - додав медик.
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