Курортний сезон почався відносно недавно, але відпочиваючі вже зіткнулися з проблемою наявності на пляжах морських бліх. Хто це такі і чим вони небезпечні

Так, в Азовському морі активізувалися бокоплави - м'ясоїдні ракоподібні величиною 0,5-25 сантиметрів, тіло яких в більшості сплюснуто з боків, коричневого кольору. Вони зустрічаються в морях і океанах по всьому світу. Свою другу назву, "морські блохи", отримали через здатність стрибати.

Минулого року відпочиваючі стикалися з бокоплавами в Кирилівці, а цього року перші повідомлення про них з'явилися в Бердянську (обидва курорти в Запорізькій області).

Про бліх повідомив на своєму YouTube-каналі блогер Євген Панюта. Днями він відвідав пляж, який розташований недалеко від лікувального санаторію "Бердянськ", поруч з озером Красне. Туристам на цьому пляжі не дають спокою морські блохи, укуси яких здатні викликати свербіж, почервоніння та алергічну реакцію.

За словами пляжників, спочатку здається, що до тіла прилипли водорості. Однак, це не так. Скупавшись у морі, люди скаржаться на укуси, подібні комариним. Через деякий час вони збільшуються до червоних плям на шкірі.

Що робити, якщо вкусили морські блохи і чи можна їх якось "відлякати", раніше розповідав заступник головного лікаря КУ "ЦПМСД № 2" в місті Мелітополь Запорізької області Іван Пашко.

За його словами, укуси бокоплавів часто викликають алергічну реакцію, особливо у дітей з ніжною шкірою.

"Щоб уникнути ускладнень після укусу, потрібно прийняти антигістамінні препарати і сорбенти. Якщо від укусу у вас з'явилися такі симптоми, як запаморочення, падіння тиску, то в такому випадку необхідна госпіталізація і медична допомога. Щоб зменшити ймовірність укусу, потрібно нанести крем від засмаги або будь протиопіковий з маслянистим вмістом. Це послужить своєрідним бар'єром. Також після того, як купуєтеся в морі, необхідно відразу обтерти шкіру рушником, щоб прибрати з шкіри ракоподібних, - додав медик.

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