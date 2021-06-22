Український медик вже сьомий рік рятує бійців ЗСУ на Донбасі





Володимир Троханчук вже не один десяток років начальник відділення гнійної хірургії Військово-медичного клінічного центру Північний Регіон. Як передає Politeka.net , історію військового лікаря розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.Володимир Троханчук вже не один десяток років начальник відділення гнійної хірургії Військово-медичного клінічного центру Північний Регіон.

На фронті він перебуває з перших днів війни.

"За його плечима понад одинадцять ротацій в саму гущу бойових дій, де він не тільки оперував, а й сам витягував поранених з-під обстрілів", - йдеться в повідомленні.

За словами медика, найскладніше було саме на початку конфлікту на Донбасі.