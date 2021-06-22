Український медик вже сьомий рік рятує бійців ЗСУ на Донбасі
Як передає Politeka.net, історію військового лікаря розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Володимир Троханчук вже не один десяток років начальник відділення гнійної хірургії Військово-медичного клінічного центру Північний Регіон.
Володимир Троханчук вже не один десяток років начальник відділення гнійної хірургії Військово-медичного клінічного центру Північний Регіон.
На фронті він перебуває з перших днів війни.
"За його плечима понад одинадцять ротацій в саму гущу бойових дій, де він не тільки оперував, а й сам витягував поранених з-під обстрілів", - йдеться в повідомленні.
За словами медика, найскладніше було саме на початку конфлікту на Донбасі.
"Тоді чи не щодня виїжджали за пораненими в місця постійних обстрілів. Доводилося не тільки виконувати хірургічну роботу, а й самостійно евакуювати. Тобто додатково виконував роботу санінструктора, де основний акцент був на евакуації з поля бою і вже в укритті надавали медичну допомогу", - поділився медик.
Раніше ми писали про бойового медика Наталії Клименко. Дівчина закінчила медичний вуз, вибравши престижну і затребувану спеціальність стоматолога.
Але зрозуміла, що лікувати зуби в затишному кабінеті, коли в країні йде війна, коли хлопці на передовій потребують допомоги – не для неї.
У 2018-му кваліфікований військовий медик потрапила в медичну роту 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.
Нагадаємо, що Україна продовжує нести втрати на Донбасі, фото полеглого Героя: "земний уклін і вічна слава"
Як повідомляла Politeka, молодий боєць з бригади віддав життя за Україну: останнє фото героя
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