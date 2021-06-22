Відомий український музикант Сергій Бабкін показав кумедне фото і розповів концертах в липні

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Сергій Бабкін, який був учасником і тренером "Ліги сміху", а також бере участь у зйомках нового сезону "Майстер шеф", поділився з шанувальниками незвичайним фото в Instagram, а в підписі до нього розповів про наближення липня і його живі концерти.

На знімку Сергій позує, сидячи на газоні посеред міста, він виглядає щасливим з хот-догом і картоплею-фрі в руках. Перед камерою артист з'явився в темному вбранні – кофті, шортах і сандалях, при цьому він виглядає абсолютно щасливим і безтурботним з веселою посмішкою на обличчі.

У підписі до фотографії Бабкін написав: "Скоро липень! А липень обіцяє бути концертно-крутим і насиченим. Я безмежно радий, що все потихеньку оживає і ми можемо побачитися з Вами на літніх Open air. З поверненням концертів, повертаються вкусняшки на заправках. А я цей момент просто обожнюю! Смачні хот-доги, повний багажник інструментів, нескінченне повторення текстів пісень в голові, магічна енергія сцени і Ваші очі, посмішки. Як я нудьгував! З нетерпінням чекаю зустрічі!".

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