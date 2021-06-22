У Дніпропетровській поцупили туї з церковної клумби



Як передає Politeka.net, кадри нахабного злочину опублікував "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



На опублікованих кадрах видно, що перед тим, як піти на злочин, одна з них перехрестилася, а потім видерла кущі.

Як виявилося, на цьому все не закінчилося.

Коли стемніло ще сильніше, до церкви прийшло вже ціле сімейство-мати, батько і син, яким також припали до душі туї на клумбі.

Раніше ми повідомляли, що в Києві вдалося зняти жінку, яка рвала квіти на міській клумбі.

Вона просто обривала висаджені тюльпани і клала собі в сумку.

Нагадаємо, банда злодіїв обчистила киянку на очах у перехожих, відео.

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