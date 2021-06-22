На Дніпропетровщині померла дитина

Причиною смерті 9-річного хлопчика стало отруєння грибами, повідомляє "Наше місто".

За життя малюка медики билися 4 дні, але все закінчилося трагедією.

За попередньою інформацією, гриби збирав батько хлопчика і, найімовірніше, серед них була бліда поганка.



"Його стан був вкрай важким, і, незважаючи на всі зусилля, докладені лікарями для порятунку життя дитини, вчора він помер", - повідомили в лікарні.

Раніше ми повідомляли, що обірвалося життя маленької українки, яка отруїлася грибами на Одещині.

Дівчинка померла, не приходячи до тями в свій день народження, їй повинно було виповнитися 10 років.

Лікарі боролися за її життя, але на жаль всі зусилля виявилися марними. У реанімації також перебувала мати померлої, але їй вже стало краще і жінку перевели у відділення гастроентерології.

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