Він зробив великий внесок у розвиток української музики

Помер відомий Кобзар, заслужений артист України Тарас Силенко. Він пішов з життя в 48 років.

Про це повідомив голова мистецького Об'єднання "Остання Барикада" Олександр Доній на сторінці в Facebook.

За його словами, Силенко брав участь у кількох акціях "Останньої барикади", а також він кобзарював, тобто не просто виступав з кобзою, а намагався відповідати званню "Кобзар" по життю: видом, поведінкою, пересуванням, світосприйняттям.

"Тарас Силенко був "нетиповим художником". Він не чекав запрошення на художні або громадські акції, він сам дзвонив і говорив: "А я хотів би у Вас зіграти". Він не просто виступав з кобзою, а намагався відповідати званню "Кобзар" по життю: видом, поведінкою, пересуванням, світосприйняттям. І, звісно, співав... Співав натхненно, і по-довгу", – йдеться в публікації.

Тарас Силенко давав концерти майже у всіх областях України, а також у Росії, Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії, Німеччині, Франції, Румунії, Литві, Латвії.

Він добре освоїв техніку гри не тільки на академічній (хроматичній), а й на старосвітській (діатонічний) бандурах. Виступав на сценах і вулицях.

Українці в коментарях до публікації висловлювали своє співчуття у зв'язку із загибеллю кобзаря: "Що ж сталося? Він був ще дуже молодим. Його музика була неповторною. Світла душа, неймовірно жаль", " це просто великий жаль і печаль... такий світлий, готовий до української справи, яку він завжди робив".

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