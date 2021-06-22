Ну як так можна?

У Маруополі мати залишила малолітню дитину одну на два дні

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили на сайті Маріупольського районного управління поліції.

До правоохоронців звернулися сусіди, які почули плач дитини та повідомили, що дівчинка знаходиться одна вдома протягом двох днів.

Дитину забрали з квартири та помістили в заклад охорони здоров'я, де лікарі проведуть її обстеження і нададуть медичну допомогу.

Як виявилося, її 26-річна мати пішла у своїх справах.

Тепер соцслужби прийматимуть рішення, чи повертати дитину до матері.

Раніше ми повідомляли, що на Миколаєвщині жінка відмовилася лікувати власну дочку.

До правоохоронців звернулися небайдужі громадяни, які й повідомили про кричущу поведінку матері.

2-річна дівчинка під час обіду отримала опіки грудної клітини, виливши на себе чай, а її мама не звернулася до медиків.

Нагадаємо, у Павлограді авто збило вагітну і малюка, дитина в комі.

Як повідомляла Politeka, у Дніпрі медики рятують дитину, яка отримала 60% опіків.

Також Politeka писала, у Кривому Розі злочинець напав на дитину.