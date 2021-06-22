Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка тиждень тому стала мамою, відверто розповіла про пологи

27-річна дівчина, яка часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram, зважилася розповісти про потаємне, пише Politeka.net.

Катя зізналася, що найстрашнішим для неї моментом під час пологів були потуги, які тривали 25 хвилин, але «здавалося, що вічність».

"Мені настільки було боляче, що я не відчувала вже сутичок. Тільки відчувала, як виходить головка ... я була вже десь в іншому просторі. Коли лікарі до мене зверталися, я не з першого разу їх чула. Хоча в цей момент найголовніше, Слухати акушерку і дихати правильно. Від цього залежить наскільки швидко ти народиш. Я намагалася сконцентруватися, але у мене не дуже виходило», - відверто розповіла дівчина.

Але в якийсь момент вона все ж змогла взяти себе в руки почала правильно дихати.

"О 2:15 почалися потуги, Ірина Владиславівна каже до 3: 00 народимо. Я почала кричати, що до 3-х я помру. Я намагалася щосили і до 2: 40 мені поклали Мишко на груди», - розповіла Катя.

У цей момент перевернулося все.

"Я плакала. Розмовляла з Мишко. Все навколо стало неважливим. Нас залишили на 2 години удвох. Мишко підняв голову і дуже уважно мене розглядав. Він і зараз любить все уважно розглядати. Сказати, що це щастя - не сказати нічого. Неможливо порівняти ні з чим. Перший дотик і запах ведмедика я не забуду ніколи. Мій світ. Моя Всесвіт. Мій Мішенька", - підсумувала відверту розповідь чоловіка артиста.

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