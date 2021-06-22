Відома українська телеведуча, дружина Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко стала жертвою шахраїв

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина розповіла, що у свій час їй дошкуляли телефонні аферисти.

"У мене був період, коли мені постійно надзвонював якийсь чоловік з особистими проханнями, потім ще й з погрозами. Це пекло закінчилося, тільки коли вдалося встановити його особу за номерами телефону", - зізналася Олександра.

Вирішити проблему зірці допомогли в детективному агентстві. За словами Кучеренко, тоді вона зрозуміла, що детективи бувають затребувані і в реальному житті, а не тільки в кіно.

Свою розповідь Кучеренко супроводила ефектним фото, на якому позувала в капелюсі з великими полями і світлій сукні. Її довге волосся акуратно спадало на плечі. Як відомо, в минулому Кучеренко модель і володарка титулу "Міс Україна".

Раніше ми писали, що Олександра Кучеренко показала ніжний весняний образ. Дівчина засвітила стильний образ на тлі квітучих дерев. Для виходу на вулицю ведуча вибрала модний костюм світло-блакитного кольору і кофту тілесного відтінку. Образ Кучеренко доповнили мінімалістичні прикраси.

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