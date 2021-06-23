З київським "Динамо" він вигравав чемпіонат і Кубок СРСР

На 62-му році життя покинув наш світ Ярослав Мирославович Думанський - у минулому екс-півзахисник "біло-синіх". Причини трагічної події поки не повідомляються.

Про це повідомляє офіційний сайт київського "Динамо".

"Футбольний клуб "Динамо" (Київ) висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Ярослава Думанського. Таких більше немає", - йдеться в повідомленні.

Думанський відіграв більше 100 матчів за Карпати в 1977-81 роках, після чого три роки провів у Динамо (60 матчів і чотири голи). Також футболіст виступав за Івано-Франківський "Спартак" (нині "Прикарпаття"), "Динамо" з Москви і харківський "Металіст".

Його заслуги перед київським "Динамо" неоціненні. З киянами Думанський ставав чемпіоном СРСР-1981 і отримав Кубок Союзу-1982. Після завершення кар'єри він працював дитячим тренером у рідному Івано-Франківську, а в останні роки життя працював таксистом.

Також раніше повідомлялося, що на 79-му році життя помер багаторічний адміністратор київського Динамо Олександр Чубаров.

Його організаторські здібності, глибоке знання футболу і всіх спортивних процесів високо цінували в клубі. Навіть великий тренер Валерій Лобановський довгі роки довіряв вирішення складних питань і завдань саме адміністратору Чубарову.

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