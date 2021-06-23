Знаменита українська модель і зірка шоу "Супер топ-модель по-українськи" Тетяна Брик розповіла про свій досвід вакцинації і показала себе в ліжку

Як пише Politeka.net, красуня поділилася новими постами в Instagram. У першому Брик оголосила, що вакцинувалася, і показала фото, на якому зображений той самий момент.

Пізніше вона опублікувала ще один пост, в якому вирішила пояснити, чому вакцинувалася.

"Цей жах в коментарях вже набрид. По порядку: якщо чесно, до останнього не хотіла це робити але я розуміла прекрасно, що існує пару факторів через які я все ж таки буду вакцинуватися", - написала модель.

На першому місці для неї виявилося здоров'я її сім'ї.

"Здоров'я моєї сім'ї. Я постійно в роз'їздах, у мене дуже і дуже велике коло спілкування з різних міст, а то і країн. Мій тато не так давно переніс хіміотерапію і для мене важливо щоб я не принесла ніяку заразу. Батьки також вакциновані", - розповіла Брик.

Вона додала, що багато країн також вимагають, щоб моделі були вакциновані. Крім того, дівчина поскаржилася на те, що їй набрид карантин. Ще однією причиною стало те, що Тетяна – медпрацівник, а значить їй належить вакцинувати за професією.

"У цьому пості я не пропагую вакцинацію. Це особистий вибір кожного. Я просто розповідаю чому я це зробила", - підсумувала модель.

Вона також поділилася своїм фото, на якому вона лежить в ліжку. Судячи з усього, на Брик немає одягу – вона прикривається одним простирадлом.

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