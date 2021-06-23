Відомий ресторатор і суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про несподівані плюси, які знайшов у карантині, і поділився яскравими фото
Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram шоумен розповів про те, як його оптимізм допоміг йому на карантині.
"Шукаю плюси у всьому. Ось наприклад, через пандемію в черговий раз відкрив для себе дивовижну Україну. П'янка Одеса, розкішний Львів, чарівний Дніпро, смачний Харків - яка ж вона класна наша країна. Ціную кожну хвилину з цих подорожей", - емоційно написав Ектор.
Він також поділився яскравими фото зі своїх подорожей, на яких позує на тлі пам'яток різних міст нашої країни.
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На одному зі знімків Хіменес-Браво позує на тлі Одеського театру опери та балету у світлій безрукавці, демонструючи свої засмаглі руки. Судячи з виразу його обличчя, в цих поїздках Ектор дійсно був щасливий.
Його підписники не змогли пройти повз цю посаду.
"Ви великий молодець!", "Краса в очах того, хто дивиться", "очі – це дзеркало душі", "ви приклад для наслідування. Спасибі за теплі слова про країну", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що днями зірковий кухар сходив на концерт - він відвідав сольник Насті Каменської в Одесі. Кадрами з концерту він поділився в мережі.
Фото було зроблено за лаштунками.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" в смокінгу хизувався перед Каменських і Осадчої: "Мені личить?".
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив кадрами з Настею Каменських в Одесі: "Такий щасливий".
Також Politeka писала, що у "Майстер Шеф" поплатилися, поставивши біля плити Полякову і Аліну Гросу: "Скотилися до такої ганьби".