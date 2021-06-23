Колишня українська гімнастка Лілія Подкопаєва звернулася до публіки в важливий у її житті день

Як відомо, 42-річна Лілія покинула Україну в 2017 році, переїхавши в США. До цього вона вже 20 років працювала в Америці, де у неї були довгострокові контакти. Живучи на дві країни тривалий час, місто Атланта стало для неї особливим, ніби другою "батьківщиною", яке вона називає "золотим" і "улюбленим". Адже саме тут Подкопаєва познайомилася зі своїм третім чоловіком Ігорем Дубінським, якому народила дочку, зважившись на пізню вагітність. Також вона виховує прийомного сина і ще одну дочку від попереднього шлюбу.

Нещодавно спортсменка повернулася до Києва, знову звикаючи до рідних місць. У своєму новому пості в Instagram Подкопаєва опублікувала яскраве фото, на якому позувала в чорній спідниці-корсеті та облягаючої блузі. Колишня гімнастка тримала в руках свої медалі, передає Politeka.net.

"Я вітаю всіх любителів і професіоналів фізичної культури і спорту, прихильників здорового способу життя з Міжнародним Олімпійським днем! Бажаю всім щастя, здоров'я, нових успіхів і перемог! ❤",- звернулася вона до всіх причетних.

Нагадаємо, у 1996 році Подкопаєва брала участь у літніх XXVI Олімпійських Іграх в Атланті, де завоювала дві золоті медалі — в абсолютній першості та вільних вправах.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Зі святом Вас! Ви наша гордість! Дякуємо за Ваш внесок"

"Ви класна, пам'ятаємо вас в Атланті👏"

"З Вашим Днем 🪐 🎀 🏆 🥇 "

"Прекрасна Лілія, мої привітання 🥂 💐 💐 "

"Богиня!!!🔥"

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