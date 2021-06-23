Російські військові відкрили вогонь по курсу британського есмінця в Чорному морі

23 червня відкрили нібито попереджувальний вогонь по курсу есмінця "Дефендер" Британії. У РФ заявили, що корабель увійшов в їх територіальні води в Чорному морі в районі мису Фіолент.

По судну "Дефендер" відкрили нібито попереджувальний вогонь, повідомляє "Обозреватель".

Також повідомляється, що спочатку прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрілянину, а потім літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання за курсом руху есмінця.

Нагадаємо, 18 червня в акваторію українського порту в Одесі прибули судна Нідерландів і Британії.

О 9: 30 ранку увійшов британський есмінець HMS Defender D36.

До слова, в Одеській області блискавка влучила в електролічильник: почалася пожежа, кадри

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