Російські військові відкрили вогонь по курсу британського есмінця в Чорному морі
23 червня відкрили нібито попереджувальний вогонь по курсу есмінця "Дефендер" Британії. У РФ заявили, що корабель увійшов в їх територіальні води в Чорному морі в районі мису Фіолент.
По судну "Дефендер" відкрили нібито попереджувальний вогонь, повідомляє "Обозреватель".
Також повідомляється, що спочатку прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрілянину, а потім літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання за курсом руху есмінця.
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