На Львівщині одна місячна дитина отримала опіки слизової оболонки

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит".
Почалося все з візиту мами і дитини в лікарню.
"Картина вразила навіть досвідчених лікарів-у дитини не було живого місця в ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу", - розповіли медики.
Лікарні навіть зібралися закрити на карантин, оскільки схожі симптоми проявляються при дифтерії, але як виявилося причина була ще неймовірніше.

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За словами мами дитини, місцевий педіатр порадив їй капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий соску.
Така порада медика дитині привів до опіку слизової. На щастя, все обійшлося і отримавши допомогу, здорового малюка відправили з мамою додому.

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Через відшарування плаценти їй провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.

На щастя, дитину врятувати вдалося. Його перевели з реанімації у відділення недоношених дітей.

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