Почалося все з візиту мами і дитини в лікарню.

"Картина вразила навіть досвідчених лікарів-у дитини не було живого місця в ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу", - розповіли медики.

Лікарні навіть зібралися закрити на карантин, оскільки схожі симптоми проявляються при дифтерії, але як виявилося причина була ще неймовірніше.

За словами мами дитини, місцевий педіатр порадив їй капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий соску.

Така порада медика дитині привів до опіку слизової. На щастя, все обійшлося і отримавши допомогу, здорового малюка відправили з мамою додому.