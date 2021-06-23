Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит".
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Через відшарування плаценти їй провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.
На щастя, дитину врятувати вдалося. Його перевели з реанімації у відділення недоношених дітей.
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