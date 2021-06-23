Сумна звістка облетіла світ, багато фанатів зараз в жалобі

Американська актриса кіно і ТБ і танцівниця Беверлі Джоанн Лінвілл померла 20 червня в Лос-Анджелесі на 94-му році життя. Причина смерті не уточнюється.

Про це повідомляють USToday з посиланням на підтвердження від сім'ї артистки.

"Та, чий дух, пристрасть до мистецтва і життя були натхненням для всіх, хто мав щастя знати її, любляча мати і горда бабуся, вона жила повним життям", — йдеться в траурному зверненні сім'ї.

Беверлі Джоанн Лінвілл стала зіркою оригінальної науково-фантастичної стрічки "Стар Трек", що виходила в другій половині 60-х років минулого століття.

Джоанн Лінвілл народилася в Бейкерсфілді в Каліфорнії 15 січня 1928 року і після закінчення середньої школи, перш ніж податися в акторство, працювала асистентом щелепно-лицьового хірурга.

Зніматися почала в 1950-му. На рахунку її довгої кар'єри-більше 80 проектів. Найбільш впізнавана роль - командора Ромуланської зоряної імперії в оригінальному "Стартреку".

Серед інших проектів, де вона знялася: "Дороговказне світло", "Альфред Хічкок представляє", оригінальна "Сутінкова зона", "Втікач", "Димок зі стовбура", "Коломбо", "Ангели Чарлі", "Династія".

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