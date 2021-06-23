Телеведуча Алла Мазур, яка перемогла важку хворобу, вирішила висвітлювати тему раку в Україні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram журналістка анонсувала запуск нового проекту, в рамках якого буде обговорюватися тема онкології.

"Ось так ти хочеш закутатися і відгородитися, коли тобі кажуть про це. Так, принаймні, було у мене. Коли питають: " А що ви відчули, коли вперше почули діагноз "онко"? було страшно?" - мені навіть якось незручно відповідати "ні". Але це правда. Така особливість моєї психіки. У мене так звана "відкладена реакція". В критичній ситуації я спочатку починаю думати "що робити?". І складаю покроковий план: перше, друге, третє. І це - рятує від паніки", - зізналася телеведуча.

Алла Мазур

За словами Мазур, її рятували близькі, на яких можна було спертися. Вона підкреслює, що неможливо весь час бути незламним героєм.

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«А буває ж зовсім інакше... І болить так, що відігнати думки про хворобу вже неможливо. І страх накриває з головою. Як не здатися йому? Де знайти підказки - і сили для опору? І як бути поруч? Як підтримати людину, коли вона навіть чути не хоче про цей свій діагноз! - бо не приймає його. І лікуватись через це також не хоче», - додала зірка, пообіцявши обговорити ці теми в рамках нового проекту.

У коментарях їй залишили багато слів підтримки.

"Аллочка, яка ви розумна жінка! Будьте здорові і щасливі!", "Аллочка, захоплююся кожним Вашим словом і вчинком. Шлю найтепліші промені позитиву і любові. Нехай все буде якомога легше!", "Будьте здорові! Це головне для всієї країни", «спасибі велике, що піднімаєте таку важливу тему!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Алла Мазур, яка перемогла рак, вразила новим образом поруч з колегою: "Тепер у нас досить стильна команда".

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Алла Мазур розкрила актуальну проблему дистанційного навчання: "протрималися ми тільки місяць".

Також Politeka писала, що Алла Мазур, яка перемогла рак, забралася на дах і звернулася до українців: "друзі, приєднуйтесь!".