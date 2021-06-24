Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма побалувався немов дитина

Артист, крім того, що бере участь в різних зйомках, також активно веде свій Instagram, пише Politeka.net. Зараз на аккаунт танцюриста підписані 543 тисячі користувачів мережі.

На нових фото Яма побалувалася немов дитина. Хореограф сів на гойдалку і розгойдався, при цьому було видно, що він відчує задоволення, адже обличчя Влада було в усмішці.

"Головне - не боятися залишатися трохи дитиною", - написав танцюрист.

Майже за годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Як в дитинстві 👏 це дуже круто)", " Просто і зрозуміло я СЧАТЛІВИЙ❤️", "я так і живу", " в середині кожного з нас є і дитина, виривається час від часу😅 😊", " завжди здорово бути трошки дитиною😍 😍 😍", " погоджуся, тому що, доросле життя втомливе і нуднувате. Потрібно розбавляти яскравими фарбами. 👍 😊 😊 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Влад Яма не тільки побудував успішну кар'єру, але також щасливий у родині. Артист регулярно хвалиться своєю красунею-дружиною Ліліаною і улюбленим сином Леоном.

Хореограф зізнається дружині в коханні, а в одному з останніх постів написав: "Моя надія і опора...".

На знімку Влад і Лілія стояли один навпроти одного при цьому чоловік тримав руки дружини в своїх. Фото отримало позитивні відгуки від шанувальників, які тут же засипали пару компліментами.

Нагадаємо, що Влад Яма з "танців з зірками" в піжамі "завалився" до Нікітюк.

Також Politeka писала, що дружина ями з " танців з зірками "похвалилася підростаючим сином в ефектному костюмі:"вже всі дівчата закохані".

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "танців з зірками" з дружиною влаштували переполох посеред Карпат: "Телички в захваті...".