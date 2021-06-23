Збірна України зуміла вийти в 1/8 фіналу Євро-2020, незважаючи на програш у матчі з Австрією

Як передає Politeka.net, після трьох ігор у своїй групі Україна посіла 3 місце в підсумковій таблиці. При цьому все ще залишався шанс пройти в плей-офф, оскільки у фінал проходило чотири кращих команди, які посіли третє місце у своїй групі.

Потрапити Україні в 1/8 фіналу допомогли шведи та іспанці. Збірна Швеції обіграла поляків з рахунком 3:2, а Іспанія виграла у збірної Словаччини з рахунком 5:0.

Комбінація цих факторів дозволила Україні опинитися в четвірці кращих команд, які зайняли треті місця.

Вже відомо, що в 1/8 фіналу українська команда зіграє зі збірною Швеції. Матч відбудеться 29 червня.

Нагадаємо, що син футболіста збірної України в пух і прах розніс батька за гру на Євро: курйозне відео.

Як повідомляла Politeka, вболівальників змусили прибрати прапори з Кримом на Євро-2020:"не вважають його українським".

Також Politeka писала, як футболісти збірної України дивилися матч росіян проти фінів, відео.