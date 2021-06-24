Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова показала, як ні в чому собі не відмовляє у відпустці

Не так давно Даша розповіла, що відправляється на відпочинок до Туреччини, де збирається добре провести час. Тепер дівчина активно постить кадри з відпустки, показуючи на знімках нові і різні образи. Цього разу Ульянова відвідала ресторан.

З'явилася Даша перед камерою в стильній чорній сукні без принтів і відкритого декольте. Але навіть в стриманому і скромному образі виглядала дівчина чудово, а її розпущені темні локони і яскравий макіяж завершили образ, створюючи стильний літній варіант для відпочинку.

«1 /2?😃 "- запропонувала Даша проголосувати, яке з двох застільних фото у неї вийшли краще.

Фанати відповіли відразу: «Щаслива❤️ очі горять, посмішка сяє 🥰; Звичайно ж 1️⃣, для чого тоді треба було ходити до стоматолога🔥 потрібно всім тепер показувати свою посмішку😍 частіше посміхайтеся, Вам це йде 😁🙌🤍; і 1 і 2💣; 🍇🏅...Олімп...👏 ; Така красива😍 неймовірна😍; дуже красива 🧡; Даша обидві Класні.😍 ; Обидві, перша зазвичай красива, а друга не зазвичай красива😍зачаровує».

Зазначимо, Даша Ульянова з Кривого Рогу була однією з найяскравіших учасниць 10 сезону шоу "Холостяк" на каналі СТБ. І хоча по завершенню проекту відносини з Максом Михайлюком у неї не склалися, дівчина завоювала любов великої аудиторії. Даша активно веде Instagram, радуючи шанувальників новими кадрами.

Напередодні дівчина відсвяткувала своє 25 - річчя, попереду у неї-новий етап життя. А в новому пості вона поділилася своїми враженнями від дня народження і дякує за привітання дівчина зазначила, що така увага для неї дуже цінна.

Нагадавши, переможницю " Холостяка "підловили в обіймах Олега Кензова в ресторані в центрі Києва:" все було...".

Як повідомляла Politeka, схудла Ульянова з " Холостяка "в коротенькій сукні спантеличила зовнішністю:" не може бути такою великою...".

Також Politeka писала, що Ульянова з " Холостяка "різко схудла і вразила зовнішністю:"навіщо так псувати себе".