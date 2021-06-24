У Донецькій області водій збив коляску з маленькою дитиною
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Інцидент стався на пішохідному переході в Слов'янську.
"Водій легковика зачепив коляску, від чого дитина випала з коляски і травмувалася. За висновком лікарів, чотиримісячний хлопчик отримав важкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Мама 4-х місячної дитини повідомила, що люлька коляски відірвалася і полетіла на тротуар. Дитина після падіння ледь дихала.
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