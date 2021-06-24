У Донецькій області водій збив коляску з маленькою дитиною

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Інцидент стався на пішохідному переході в Слов'янську.

"Водій легковика зачепив коляску, від чого дитина випала з коляски і травмувалася. За висновком лікарів, чотиримісячний хлопчик отримав важкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Мама 4-х місячної дитини повідомила, що люлька коляски відірвалася і полетіла на тротуар. Дитина після падіння ледь дихала.

"Я хапаю дитину на руки і щосили біжу в дитячу лікарню, яка розташовується поруч, я — медсестра цієї лікарні. Там відразу лечу в реанімацію і віддаю туди дитину. Швидку Я не викликала, а в поліцію зателефонувала вже перебуваючи в лікарні", - поділилася жінка в коментарі "ТСН".

Водій же намагався втекти з місця ДТП, але його зупинив інший чоловік.

На щастя, малюк зараз йде на поправку.

"Дитина була на межі життя і смерті. 4 дні він боровся за життя в реанімації. Він постійно рве - це наслідки травми. Зараз йому вже трохи краще, він грає, їсть, посміхається мені своєю колишньою посмішкою, ми ще капаємося, але з реанімації нас вже перевели", - розповіла мати дитини.

Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині сталася смертельна ДТП.

Трагедія сталася рано вранці, 10 червня. Учасник аварії повідомив, що в його мікроавтобус в'їхав мотоцикліст.

13-річний підліток, керуючи мотоциклом, виїжджав з другорядної дороги на головну і допустив зіткнення з мікроавтобусом. Дитина загинула на місці.

Нагадаємо, що фатальна ДТП сталася під Харковом, авто повністю вигоріло: хто став жертвою і кадри з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, у Львівській області на трасі Київ-Чоп автомобіль Skoda Felicia виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою Mercedes.

Також Politeka писала, що водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно заснув і скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo.