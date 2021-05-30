Трагическое ДТП всколыхнуло Львовскую область
Так, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia, в котором находились отец и сын, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Зубра.
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За рулем Skoda находился 54-летний житель города Днепр, а грузовиком управлял житель Броваров возрасте 35 лет. В результате столкновения медики не успели спасти людей, ведь водитель легкового авто и его сын-пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. То есть в их семье произошла двойная трагедия.
На снимках видно, что автомобиль буквально превратился в груду метала, а куски от легковушки разбросаны по асфальту.
По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.
Предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него.
Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.
Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.
Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.