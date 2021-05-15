Страшное ДТП произошло в Луганской области по вине водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии
Трагедия произошла 14 мая около 22.51 в селе Мостки, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП Луганской области.
Правоохранители установили, что 34-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков, которые шли по проезжей части в попутном направлении. Водитель машины оказался пьян.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал..."
Четвероклассница уцелела после стрельбы в школе Казани и рассказала о пережитом: "На лице была..."
"Жаль, когда уходят лучшие": оборвалась жизнь опытнейшего врача, украинцы скорбят
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
В результате, на месте происшествия погиб 14-летний подросток. Еще трое детей в возрасте 13-15 лет получили травмы. 13-летняя девочка находится в тяжелом состоянии в больнице, за ее жизнь борются медики.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины. Водителя легковушки задержали.
Украинцы обсуждают событие в комментариях на страничке полиции в соцсети Фейсбук. Пользователи, знавшие погибшего мальчика, выражают свои соболезнования его матери.
"Искренне соболезнование родителям и родным Тимофея. Светлая память ему"; "Родителей очень жаль, пусть Бог поможет"; "Родители остались без ребенка, а что ему? Ничего как всегда ((((. Никакие штрафы не пугают"; "Очень жаль. Был хорошим мальчиком"; "Тронуты. До слез. Скорбим"; "Бедные дети, несчастные родители....(((("; "Соболезнования родным погибшего мальчика, был замечательным парнем"; "Собака бешеная, еще и бухой!"; "Тима прекрасный ребёнок, умничка, красавец, опора для мамы, и страшное, что по вине этого урода он в 14 лет был... Вечная память, Тимофей, тебе. Душа болит, сердце рыдает".
Напомним, в погоне от полиции украинец доехал до соседней области: не остановили ни пробитые шины, ни выстрелы в воздух
Как сообщала Politeka, "Шансов выжить нет": мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали