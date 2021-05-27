На киевской трассе юный водитель попал в ДТП с грузовиком

На участке трассы «Киев – Харьков – Должанский» произошло ДТП с участием автомобиля и габаритного грузовика.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Уточняется, что 21-летний водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. Ведь сначала, он даже не сообразил, что произошло.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка легковушки получила телесные повреждения. На месте происшествия работали медики, следователи и патрульные, которые обеспечивали безопасность дорожного движения. Также известно, что транспортные средства получили механические повреждения и превратилось в груду металла.

"Водители, сон за рулем грозит всем участникам дорожного движения страшной катастрофой. Совершать путешествия автомобилем не рекомендуется водителям, которые не выспались и не отдохнули", - предупредили в сообщении полиции.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Правоохранители сразу уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

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