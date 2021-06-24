В Донецкой области водитель сбил коляску с маленьким ребенком

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Инцидент произошел на пешеходном переходе в Славянске.

"Водитель легковушки зацепил коляску, от чего ребенок выпал из коляски и травмировалась. По заключению врачей, четырехмесячный мальчик получил тяжелые телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Мама 4-х месячного ребенка сообщила, что люлька коляски оторвалась и полетела на тротуар. Ребенок после падения едва дышал.

"Я хватаю ребенка на руки и изо всех сил бегу в детскую больницу, которая располагается рядом, я — медсестра этой больнице. Там сразу лечу в реанимацию и отдаю туда ребенка. Скорую я не вызвала, а в полицию позвонила уже находясь в больнице", - поделилась женщина в комментарии "ТСН".

Водитель же пытался скрыться с места ДТП, но его остановил другой мужчина.

К счастью, малыш состояния малыша сейчас идет на поправку.

"Ребенок был на грани жизни и смерти. 4 дня он боролся за жизнь в реанимации. Он постоянно рвет — это последствия травмы. Сейчас ему уже немного лучше, он играет, ест, улыбается мне своей бывшей улыбкой, мы еще капаемся, но из реанимации нас уже перевели", - рассказала мать ребенка.

Если вину водителя докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине произошло смертельное ДТП.

Трагедия произошла рано утром, 10 июня. Участник аварии сообщил, что в его микроавтобус въехал мотоциклист.

13-летний подросток, управляя мотоциклом, выезжал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с микроавтобусом. Ребенок погиб на месте.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.