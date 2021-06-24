В Донецкой области водитель сбил коляску с маленьким ребенком
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Инцидент произошел на пешеходном переходе в Славянске.
"Водитель легковушки зацепил коляску, от чего ребенок выпал из коляски и травмировалась. По заключению врачей, четырехмесячный мальчик получил тяжелые телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Мама 4-х месячного ребенка сообщила, что люлька коляски оторвалась и полетела на тротуар. Ребенок после падения едва дышал.
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